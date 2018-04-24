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Срочно: Трое боевиков движения «Талибан» погибли в результате взрыва на севере Афганистана
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Срочно: Трое боевиков движения «Талибан» погибли в результате взрыва на севере Афганистана
ИА Синьхуа
1 час назад
Комментарии
Кабул
, 24 апреля /
Синьхуа
/ — Трое
талибов
, в том числе ключевой
командир Мулла Эльхам, погибли в результате взрыва бомбы в районе
Имам-Сахиб
провинции Кундуз
на севере
Афганистана
. Об этом на условиях анонимности сообщил местный житель. —0—
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