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Срочно: Трое боевиков движения «Талибан» погибли в результате взрыва на севере Афганистана
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Срочно: Трое боевиков движения «Талибан» погибли в результате взрыва на севере Афганистана 

ИА Синьхуа 1 час назад
Кабул, 24 апреля /Синьхуа/ — Трое талибов, в том числе ключевой
командир Мулла Эльхам, погибли в результате взрыва бомбы в районе
Имам-Сахиб провинции Кундуз на севере Афганистана. Об этом на  условиях анонимности сообщил местный житель. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Двое сомалийских военнослужащих погибли в результате нападения боевиков Один мирный житель погиб, четверо ранены при подрыве придорожной бомбы на севере Афганистана Срочно: На командира подразделения вооруженных сил Ливии совершено покушение
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