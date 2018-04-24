Четыре человека погибли в результате взрыва на севере Афганистана

Кабул , 24 апреля / Синьхуа / — Политик, выступавший против движения «Талибан» , и трое полицейских погибли в результате взрыва в провинции Фарьяб на севере Афганистана . Об этом во вторник заявил корр. Синьхуа официальный представитель местной администрации Ахмад Джавид Байдар.

По его словам, Гулам Фарук Кате и трое сотрудников полиции погибли в понедельник вечером, когда автомобиль политика подорвался на самодельном взрывном устройстве на окраине административного центра провинции Фарьяб. Еще трое стражей порядка получили ранения.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за этот теракт.