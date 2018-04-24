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Четыре человека погибли в результате взрыва на севере Афганистана
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Четыре человека погибли в результате взрыва на севере Афганистана 

ИА Синьхуа 1 час назад
Кабул, 24 апреля /Синьхуа/ — Политик, выступавший против движения «Талибан», и трое полицейских погибли в результате взрыва в провинции Фарьяб на севере Афганистана. Об этом во вторник заявил корр. Синьхуа официальный представитель местной администрации Ахмад Джавид Байдар.
По его словам, Гулам Фарук Кате и трое сотрудников полиции погибли в понедельник вечером, когда автомобиль политика подорвался на самодельном взрывном устройстве на окраине административного центра провинции Фарьяб. Еще трое стражей порядка получили ранения.
Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за этот теракт.
Движение «Талибан» и экстремистская группировка «Исламское государство» /ИГ/ часто нападают на мирных жителей, религиозных деятелей и местных чиновников, поддерживающих афганское правительство и коалицию во главе с НАТО. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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