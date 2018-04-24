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Миротворцев ООН обвиняют в изнасиловании в Южном Судане
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Миротворцев ООН обвиняют в изнасиловании в Южном Судане 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Миротворцев ООН из Непала обвиняют в изнасиловании двух подростков. Представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутериша Стефан Духарик назвал это дело «особенно отвратительным», передает The Guardian.
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