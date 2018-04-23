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ИГ опубликовало фото последствий боев в Дамаске
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ИГ опубликовало фото последствий боев в Дамаске 

Деловая газета «Взгляд» 47 минут назад
Террористическая организация «Исламское государство» опубликовала фотографии последствий боев с сирийской армией на юге Дамаска.
Сирийские войска «попытались провести атаку против ИГ в квартале Кадам», сообщает telegram-канал Directorate 4.
Как утверждает ИГ, боевикам удалось отбить атаку правительственных сил. По версии террористов, сирийские войска потеряли убитыми 25 человек.
«Помимо тел убитых солдат ИГ показало горящий танк Т-72 — всего, по их словам, сегодня уничтожено два танка», — говорится в сообщении.
Кроме того, «ИГ похвасталось захваченным оружием», в том числе показало «заряд для выстрела к РПГ-7 с логотипом »Джейш аль-Ислам». Видимо, боевики этой группировки сдали его перед эвакуацией из Восточной Гуты, после чего он «попал в распоряжение САА, которая начала наступление в южных районах Дамаска».
Напомним, боевики «Джейш аль-Ислам» покинули город Дума в Восточной Гуте.
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