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Глава Высшего политического совета Йемена убит в ходе налёта саудовских ВВС
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Глава Высшего политического совета Йемена убит в ходе налёта саудовских ВВС 

Говорит Москва 24 минуты назад
В Йемене с 2014 года продолжается вооружённый конфликт между повстанцами-хуситами из движения «Ансар Алла» и правительственными войсками, лояльными президенту. Последних поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.
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