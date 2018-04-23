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Глава Высшего политического совета Йемена убит в ходе налёта саудовских ВВС
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Глава Высшего политического совета Йемена убит в ходе налёта саудовских ВВС
Говорит Москва
24 минуты назад
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В
Йемене
с 2014 года продолжается вооружённый конфликт между повстанцами-хуситами из движения «Ансар Алла» и правительственными войсками, лояльными президенту. Последних поддерживает арабская коалиция во главе с
Саудовской Аравией
.
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