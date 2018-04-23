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В Йемене при авиаударе погиб один из лидеров хуситов Салех Ас-Саммад
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В Йемене при авиаударе погиб один из лидеров хуситов Салех Ас-Саммад
РИА Новости
38 минут назад
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РИА Новости
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. ГЛАВА ВЫСШЕГО ПОЛИТИЧЕСКОГО СОВЕТА
ЙЕМЕНА
И ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ ХУСИТОВ «АНСАР АЛЛА» САЛЕХ АС-САММАД УБИТ В ХОДЕ ВОЗДУШНОГО НАЛЕТА — ЗАЯВЛЕНИЕ ГРУППИРОВКИ
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