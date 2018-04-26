Сирийские войска взяли под контроль территорию Восточного Каламуна

Ранее данная территория контролировалась боевиками различных группировок. В среду на территорию анклава вошли правительственные войска арабской республики и российская военная полиция, сообщил агентству сотрудник Центра по примирению враждующих сторон Андрей Адамис.

"Военная полиция России и сирийская полиция будут осуществлять совместное патрулирования в городах Восточного Каламуна для обеспечения безопасности местных жителей, а также обеспечивать безопасность в школах, больницах и госучреждениях", — сказал собеседник агентства.

Ранее из Восточного Каламуна были эвакуированы порядка 5,5 тысяч боевиков и членов их семей.