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Сирийские войска взяли под контроль территорию Восточного Каламуна
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Сирийские войска взяли под контроль территорию Восточного Каламуна 

Российская Газета 54 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Территория Восточного Каламуна, включая города Думайр, Джайруд и Эр-Рухайб, взята под контроль военнослужащими Сирии, передает ТАСС.
Ранее данная территория контролировалась боевиками различных группировок. В среду на территорию анклава вошли правительственные войска арабской республики и российская военная полиция, сообщил агентству сотрудник Центра по примирению враждующих сторон Андрей Адамис.
"Военная полиция России и сирийская полиция будут осуществлять совместное патрулирования в городах Восточного Каламуна для обеспечения безопасности местных жителей, а также обеспечивать безопасность в школах, больницах и госучреждениях", — сказал собеседник агентства.
Ранее из Восточного Каламуна были эвакуированы порядка 5,5 тысяч боевиков и членов их семей.
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