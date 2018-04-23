Трамп требует отправки египетских войск в Сирию. Согласится ли Каир?

В частности, газета отметила, что Джон Болтон , советник по национальной безопасности в администрации президента Дональда Трампа, связался с начальником египетской разведки Аббасом Камилем с целью оценить готовность Каира принять участие в инициативе по созданию совместных арабских сил, которые бы смогли заменить американские войска в случае их вывода из Сирии.

Авторов публикации интересует, каким будет ответ египетской армии на американскую просьбу. На данный момент они сочли, что пока намерения Каира в отношении данной инициативы неясны, поскольку, во-первых, Египет редко отправлял вооруженные силы за пределы страны после войны в Персидском заливе в 1991 году, а во-вторых, египетское правительство подтвердило, что не поддерживает ни одну из сторон сирийского конфликта.

Не в первый раз Разговоры об отправке египетских войск в Сирию — не новость, особенно в свете прочных отношений между режимами ас-Сиси и Асада в последние три года. Эти отношения стали развиваться еще быстрее после того, как Москва предоставила Каиру пространство для большего вовлечения в сирийский конфликт через переговорный процесс. В ноябре 2016 года российская ежедневная газета «Известия» опубликовала отчет об участии подразделений египетской армии в борьбе с терроризмом наряду с сирийским режимом. Сирийско-египетские отношения успешно развиваются в последнее время, и осведомленные источники подтверждают факт военного сотрудничества двух сторон на территории Сирии.

Газета цитирует источник в российской армии, согласно которому в Сирии находится часть египетских вооруженных сил, и все стороны, участвующие в войне в этой стране, знают, что египетское вмешательство в конфликт внесет множество изменений на политической и военной арене в Сирии и на Ближнем Востоке в целом.

Как сообщает российская газета, 24 ноября подтвердились сообщения о высадке двух египетских военных летчиков в аэропорту Хамы в рамках операций по военной поддержке. Кроме того, была опубликована серия докладов, в которых говорится о переговорах между высокопоставленными египетскими дипломатами и министром иностранных дел Сирии Валидом аль-Муаллемом.

Как утверждают международные СМИ, нельзя отрицать присутствие иностранных вооруженных сил на сирийской территории, особенно тех стран, которые имеют региональные геополитические интересы на Ближнем Востоке, как Египет.

Примерно в то же время иранское информационное агентство «Тасним», сославшись на источники в прессе, сообщило об отправке египетских вооруженных сил в Сирию в рамках борьбы с терроризмом и военного сотрудничества и координации с сирийской армией. Как утверждает ливанская газета «Ас-Сафир» (As Safir), 18 египетских летчиков недавно прибыли на сирийскую авиабазу в Хаме. Опираясь на заявления своих источников, агентство указывает на визит руководителя Управления национальной безопасности Сирии генерала Али аль-Мамлюка в Каир в начале 2016 года. Это первый публичный визит высокопоставленного сирийского чиновника в Египет. Генерал провел встречи с египетскими официальными лицами, и, возможно, обе стороны договорились о следующем визите для расширения военного сотрудничества между двумя странами.

Тогда Каир опроверг данные сообщения, и посол и представитель министерства иностранных дел Египта Ахмед Абу Зейд заявил: «Разговоры о направлении египетских вооруженных сил в Сирию не имеют отношения к реальному положению дел». Он опроверг информацию о том, что в Сирии присутствуют какие-либо египетские силы, и подчеркнул, что его страна считает диалог единственным способом урегулирования сирийского кризиса.

«У нас нет никакой информации об этом», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , отвечая на вопрос о возможности участия египетских военных в операциях по борьбе с терроризмом в Сирии.

Согласится ли Каир?

Несмотря на все прошлые высказывания министерства иностранных дел Египта и ас-Сиси по поводу отправки войск в Сирию, последние события на египетской арене, а также на региональном и даже международном уровнях, повлекли за собой пересмотр приоритетов всеми странами, включая Египет. Однако решить вопрос о фактическом участии египетских сил будет не так просто, как того ожидают некоторые наблюдатели.

Заместитель председателя Комитета по обороне и национальной безопасности в парламенте Египта Яхья аль-Кадвани, несмотря на положительное отношение к вмешательству Египта в конфликт в Сирии, указал на необходимость действий под международной эгидой и в соответствии с резолюциями ООН , что, по мнению некоторых, представляет собой попытку сохранить баланс, особенно на фоне международного решения нанести удар по Сирии вопреки российскому вето, блокирующему подобные резолюции в СБ ООН

Газета сообщает, что египетская армия, будучи одной из крупнейших армий на Ближнем Востоке, вовлечена в борьбу с вооруженными группировками на Синае и в Западной Сахаре вдоль границы с Ливией

Аль-Кадвани сообщил агентству «Спутник»: «Мы приветствуем любое египетское участие в Сирии, нацеленное на то, чтобы защитить сирийские территории, сохранить единство Сирии и исполнить волю сирийского народа, однако это участие должно проходить под эгидой международного сообщества, то есть через Совет Безопасности ООН. Он добавил, что вопрос отправки египетских войск за границу регулируется Конституцией, и чтобы сделать это, Совет по национальной обороне должен изучить этот вопрос и передать его на рассмотрение в парламент, после чего будет принято соответствующее решение. Он отметил, что до сих пор парламент не рассматривал этот вопрос.

Ряд египетских газет предпочли занять осторожную позицию в отношении просьбы Трампа, в частности, это касается египетской газеты „Вето“ (Veto), которая описала заявления президента США как „ловушку“ с целью вовлечь арабские вооруженные силы в целом и египетскую армию в частности в сирийский конфликт.

Также газета боится негативных последствий вывода американских войск из Сирии, которого выжидают отряды Асада, поддерживаемые Ираном Россией , но в то же время считает, что, учитывая важность регионов, в которых присутствуют американские войска, просьба Трампа, чтобы силы арабских стран заняли их место, может быть ловушкой со стороны США, цель которой — завлечь арабские армии в сирийскую трясину.

Тем временем „Уолл-стрит джорнал“ отмечает, что за последние годы участие египетской армии, одной из крупнейших на Ближнем Востоке, в борьбе против вооруженных групп на Синае и в Западной Сахаре вдоль границы с Ливией исчерпало ее возможности ввиду распространения влияния этих групп и периодической эскалации боевых действий с их стороны.

В предыдущем докладе „НунПост“ (NoonPost) отмечалось, что наблюдаются признаки качественной трансформации операций этих вооруженных групп, в том числе с точки зрения географии. Так, деятельность групп переместилась с северной части Синая на юг, свидетельством чего стала атака на монастырь Святой Екатерины 18 апреля прошлого года, а также в направлении к египетской столице, где в декабре произошел взрыв в церкви Аль-Бутросия. Также следует упомянуть теракты в церквях в городе Танта (к западу от Каира) и Александрии семь месяцев назад, не говоря уже о нескольких массовых нападениях, жертвами последнего из которых стали более 300 человек. Все эти события истощили значительную часть ресурсов египетской армии.

В настоящее время внимание египетских вооруженных сил сосредоточено в первую очередь на борьбе с вооруженными группировками, и, возможно, в целом операция „Синай 2018“, которая продолжается уже третий месяц, отражает эту тенденцию, что, по мнению аналитиков, затрудняет использование возможностей египетской армии на других направлениях, особенно за пределами страны.

Египетская осторожность по вопросу об отправке военных в Сирию может поставить режим ас-Сиси в неудобное положение перед союзниками в регионе, будь то Соединенные Штаты или ОАЭ с Саудовской Аравией, особенно после того, как последняя объявила о своей готовности участвовать в любой операции внутри Сирии в случае расширения альянса, как отметил министр иностранных дел Саудовской Аравии.

Исторически любая инициатива по отправке египетских вооруженных сил за границу имела крайне негативный отклик, что побуждает любой политический режим, независимо от его идеологических и иных особенностей, тщательно оценивать последствия такого шага, который сыграл ключевую роль в падении популярности покойного президента Египта Гамаля Абдель Насера, отправившего войска в Йемен . Даже бывший президент Хосни Мубарак , когда принимал решение об отправке египетских войск для участия в войне в Персидском заливе, стремился ограничиться материальной поддержкой, но все равно столкнулся с недовольством широких слоев населения. Наконец, сдержанность египетских властей по поводу направления своих сил в Йемен по просьбе Саудовской Аравии лишь подтверждает, что принять подобное решение будет очень непросто.