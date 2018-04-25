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Египетские военные ликвидировали 30 экстремистов
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Египетские военные ликвидировали 30 экстремистов на Синайском полуострове 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Военные Египта в ходе антитеррористической операции ликвидировали 30 экстремистов, в том числе лидера местной группировки, говорится в заявлении египетских вооруженных сил.
По их данным, террористы были ликвидированы в ходе нескольких рейдов в разных районах Синая за прошедшую неделю.
Отмечается, что задержаны порядка 200 подозреваемых в связях с террористами.
Операция египетских военных "Синай-2018" продолжается с начала февраля. Уже ликвидированы более 200 террористов, задержаны сотни причастных к экстремистской деятельности.
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