Два члена группировки «Хаккани» были арестованы в Афганистане

Кабул , 23 апреля / Синьхуа / — Два члена группировки «Хаккани» были арестованы афганскими силами специальных операций в восточной провинции Логар, сообщило в понедельник командование спецназа страны.

Получив подтвержденную информацию, подразделение спецназа начало рейд в деревне Пали-Хель на окраине административного центра Пули-Алам в воскресенье, захватив двух членов «Хаккани», говорится в заявлении Группы оперативной координации Афганистана

Силы безопасности также обнаружили и изъяли оружие и боеприпасы в результате рейда, говорится в заявлении.

Силы Афганистана и коалиции продолжили операции по зачистке боевиков поскольку в стране приближается весенне-летний сезон, во время которого боевики совершают наступления.

Группировка «Хаккани» связана с движением «Талибан» и действует главным образом в восточных провинциях и столице страны и несет ответственность за многие громкие нападения на силы безопасности.

Группировка пока не прокомментировала данную информацию. —0—