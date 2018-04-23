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Два члена группировки «Хаккани» были арестованы в Афганистане
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Два члена группировки «Хаккани» были арестованы в Афганистане 

ИА Синьхуа 1 час назад
Кабул, 23 апреля /Синьхуа/ — Два члена группировки «Хаккани» были арестованы афганскими силами специальных операций в восточной провинции Логар, сообщило в понедельник командование спецназа страны.
Получив подтвержденную информацию, подразделение спецназа начало рейд в деревне Пали-Хель на окраине административного центра Пули-Алам в воскресенье, захватив двух членов «Хаккани», говорится в заявлении Группы оперативной координации Афганистана.
Силы безопасности также обнаружили и изъяли оружие и боеприпасы в результате рейда, говорится в заявлении.
Силы Афганистана и коалиции продолжили операции по зачистке боевиков поскольку в стране приближается весенне-летний сезон, во время которого боевики совершают наступления.
Группировка «Хаккани» связана с движением «Талибан» и действует главным образом в восточных провинциях и столице страны и несет ответственность за многие громкие нападения на силы безопасности.
Группировка пока не прокомментировала данную информацию. —0—
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