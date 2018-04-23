Ливия ожидает снижения добычи после пожара на нефтепроводе

Ливийская национальная нефтяная компания (National Oil Corp., NOC) сообщила, что в субботу загорелся нефтяной трубопровод, ведущий к порту Эс-Сидр и принадлежащий дочерней ливийской нефтяной компании Al-Waha, в связи с этим ожидается снижение добычи.

"NOC ожидает, что добыча снизится на 70-100 тысяч баррелей в день. Расследование о происшествии продолжается", — сообщает компания в своем релизе. Пожар начался в 117 километрах от Заггута (Zkout) и 21 километре к северо-западу от города Марада (Marada).

По данным источников Waha, которые передает агентство Рейтер , пожар начался в результате атаки террористической группировки.