Ливия ожидает снижения добычи после пожара на нефтепроводе 

Ливийская национальная нефтяная компания (National Oil Corp., NOC) сообщила, что в субботу загорелся нефтяной трубопровод, ведущий к порту Эс-Сидр и принадлежащий дочерней ливийской нефтяной компании Al-Waha, в связи с этим ожидается снижение добычи.
"NOC ожидает, что добыча снизится на 70-100 тысяч баррелей в день. Расследование о происшествии продолжается", — сообщает компания в своем релизе. Пожар начался в 117 километрах от Заггута (Zkout) и 21 километре к северо-западу от города Марада (Marada).
По данным источников Waha, которые передает агентство Рейтер, пожар начался в результате атаки террористической группировки.
В декабре на нефтепроводе Заггут — Эс-Сидр произошел взрыв, после него Al-Waha изменила маршрут транзита, пустив нефть по трубопроводу Самах (Samah). По данным РИА Новости, нефтепровод в конце прошлого года был взорван с помощью самодельного взрывного устройства боевиками, принадлежащими к так называемым «Бригадам обороны Бенгази» (подразделение международной террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ).