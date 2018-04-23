Россияне стали чаще оформлять загранпаспорта

Граждане России стали в полтора раза чаще получать загранпаспорта. В этом году в период с января по март МВД оформило более 1,04 миллионов документов. Это на 42% больше, чем в предыдущем году, информируют «Известия»

По словам экспертов, многие россияне решили отправиться за рубеж после того, как было восстановлено чартерное авиасообщение с Турцией Египтом — самыми популярными курортами у жителей РФ.

Кроме того, положительная динамика связана с возможностью оформления документа в МФЦ и увеличением срока действия паспорта до 10 лет.

Стоит отметить, что ни Турция, ни Египет не попали в список зависящих от туристов стран. По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям первые строчки соответствующего рейтинга занимают Мальдивы и Сейшельские острова.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ