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Россияне стали чаще оформлять загранпаспорта
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Россияне стали чаще оформлять загранпаспорта 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Граждане России стали в полтора раза чаще получать загранпаспорта. В этом году в период с января по март МВД оформило более 1,04 миллионов документов. Это на 42% больше, чем в предыдущем году, информируют «Известия».
По словам экспертов, многие россияне решили отправиться за рубеж после того, как было восстановлено чартерное авиасообщение с Турцией и Египтом — самыми популярными курортами у жителей РФ.
Кроме того, положительная динамика связана с возможностью оформления документа в МФЦ и увеличением срока действия паспорта до 10 лет.
Стоит отметить, что ни Турция, ни Египет не попали в список зависящих от туристов стран. По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям первые строчки соответствующего рейтинга занимают Мальдивы и Сейшельские острова.
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