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СМИ: в результате авиаударов аравийской коалиции в Йемене погибли два командира мятежников
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СМИ: в результате авиаударов аравийской коалиции в Йемене погибли два командира мятежников 

ТАСС 12 часов назад
Фото: Lenta.ru
ТАСС, 28 апреля. Два лидера вооруженной группировки мятежников-хуситов были убиты в результате авиаударов, нанесенных возглавляемой Саудовской Аравией коалицией по йеменской столице Сане. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на данные телеканала Al Ihbaria.
Как в свою очередь проинформировала телестанция Al Arabiya, бомбардировке в пятницу вечером подвергся ряд объектов в Сане, в том числе здание МВД, где в тот момент проводили совещание командиры мятежной группировки. По сведениям источников, среди них есть жертвы, но их число не приводится.
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года аравийской коалиции.
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