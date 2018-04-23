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Саудовская авиация уничтожила главу Высшего политического совета Йемена
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Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто

Саудовская авиация уничтожила главу Высшего политического совета Йемена 

Вести.Ru 1 час назад
Глава Высшего политического совета Йемена и один из лидеров удерживающей власть в стране группировки «Ансар Алла» (хуситы) Салех ас-Саммад был убит в ходе воздушного налета ВВС Саудовской Аравии.
Об этом, со ссылкой на сообщение подконтрольного повстанцам телеканала «Аль-Масира», передает РИА Новости.
Уточняется, что Салех ас-Саммад погиб в результате авианалета 18 апреля.
С 2014 года в стране идет вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла», с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.
Последнего на земле и в воздухе поддерживает коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.
В хуситы периодически пускают ракеты по саудовской территории.
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