Саудовская авиация уничтожила главу Высшего политического совета Йемена

Глава Высшего политического совета Йемена и один из лидеров удерживающей власть в стране группировки «Ансар Алла» (хуситы) Салех ас-Саммад был убит в ходе воздушного налета ВВС Саудовской Аравии

Об этом, со ссылкой на сообщение подконтрольного повстанцам телеканала «Аль-Масира», передает РИА Новости

Уточняется, что Салех ас-Саммад погиб в результате авианалета 18 апреля.

С 2014 года в стране идет вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла», с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади

Последнего на земле и в воздухе поддерживает коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.

В хуситы периодически пускают ракеты по саудовской территории.