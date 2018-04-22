Четыре человека погибли в результате двойного теракта в мечети в Нигерии

МОСКВА , 22 апреля. / ТАСС /. По меньшей мере четыре человека погибли, девять получили ранения в субботу в результате двойного теракта, совершенного террористами— смертниками в мечети в населенном пункте Бама в штате Борно на северо-востоке Нигерии . Об этом сообщило в воскресенье агентство Франс Пресс (АФП) со ссылкой на местные власти.

"Некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии, они были доставлены в Майдугури (административный центр провинции — прим. ТАСС), где им оказывается вся необходимая помощь", — сообщил Франс Пресс представитель полиции.

"Около 5:30 (7:30 мск) террористы-смертники — мужчина и женщина — привели в действие свои взрывные устройства в мечети, когда в ней молились верующие, — рассказал агентству по телефону представитель местного самоуправления Баба Шеху Гулумба. — В результате теракта погибли три человека". «Позднее один из пострадавших скончался в больнице Майдугури», — добавил он.

Как отмечает агентство, в совершении двойного теракта подозреваются боевики экстремистской группировки "Боко харам"

Тысячи жертв «Боко харам»

"Боко харам" ("Западное образование — грех" в переводе с языка хауса) — исламистская группировка, действующая на севере и северо-востоке Нигерии. Ее боевики также совершают нападения на территориях соседних стран — Нигера Камеруна и Чада.

"Боко харам" добивается создания исламского халифата и введения норм шариата (исламского права) на всей территории Нигерии. Она выступает против западного образования, демократии и принципа разделения властей, а также против ношения западной одежды и всех других элементов «чуждой» культуры.

С 2009 года боевиками «Боко харам» в странах бассейна озера Чад убито более 20 тысяч человек. Около 2,6 млн человек стали беженцами и перемещенными лицами. Кроме того, по сведениям правозащитников, экстремисты похитили десятки тысяч людей, в том числе 10 тысяч юношей.

По оценкам ряда западных СМИ, в 2017 году жертвами 150 атак боевиков «Боко харам» на территории Нигерии, Камеруна и Нигера стали около 1 тысячи человек.