Суд Египта внес в списки террористов почти три тысячи исламистов

КАИР , 22 апреля. / ТАСС /. Уголовный суд Египта включил в списки террористов почти 3 тысячи лидеров и сторонников запрещенной в стране исламистской ассоциации «Братья— мусульмане». Об этом передает в воскресенье новостной портал Egypt Independent.

Среди причисленных к террористам — экс-президент Египта Мухаммед Мурси и его сыновья, духовный наставник (муршид) «братства» Мухаммед Бадиа, второй человек в организации Хейрат аш-Шатер и ряд других высокопоставленных функционеров ассоциации, большинство из которых находятся в тюрьме. Кроме того, в них значатся имена находящегося в бегах заместителя Бадиа Махмуда Иззат, который в настоящее время назначен «временным» муршидом, бывшей помощницы президента по политическим вопросам Пакинам аш-Шаркауи, укрывающегося в Катаре руководителя Всемирного союза мусульманских богословов шейха Юсефа аль-Кардауи, а также бывшего полузащитника и экс-капитана национальной сборной страны по футболу Мухаммеда Абу Трека.

В общей сложности в список, который, согласно судебному постановлению, будет действовать в течение трех лет, попали 2 тыс. 833 человека. Все они проходили в качестве обвиняемых по ряду дел, связанных с терроризмом, созданием экстремистских групп, нападениями и убийствами, в том числе бывшего генпрокурора АРЕ Хишама Бараката.

Обжаловать это решение можно в течение 60 дней в Кассационном суде.

В Египте в отношении большинства лидеров исламистов, а также сотен рядовых активистов запрещенной в стране и признанной террористической ассоциации заведены десятки дел. Против них выдвинута масса обвинений — от разжигания насилия, преднамеренного убийства и пыток до побегов из тюрем и шпионажа. По большинству из них проходит и экс-президент Мурси.

К высшей мере наказания судом ранее были приговорены сотни сторонников «братьев». Так, у 74-летнего Бадиа, который, как считали во время пребывания исламистов у власти, стоял за многими решениями правящей верхушки, уже несколько смертных приговоров и пожизненных заключений, однако ряд заведенных на него дел направлен на пересмотр.