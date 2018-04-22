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Один погиб, двое ранены в столкновениях на юге Ливии
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Один погиб, двое ранены в столкновениях на юге Ливии 

ИА Синьхуа 35 минут назад
Триполи, 22 апреля /Синьхуа/ — В городе Сабха на юге Ливии вновь произошли племенные столкновения, в результате погиб один мирный житель, еще двое были ранены. Об этом сообщили в субботу военные и медицинские источники.
Медицинский центр Сабхи в заявлении сообщил, что принял одного погибшего и двоих раненых после того, как два дня назад сюда прибыли 11 раненых, в том числе женщины и дети.
Военный источник заявил, что «столкновения возобновились, когда боевики племени Табу выпустили снаряды по нашему штабу, заставив нас открыть ответный огонь».
Источник подчеркнул, что после перестрелки в городе по-прежнему слышны периодические выстрелы.
В сообщении медиков отмечается, что город Сабха с февраля стал местом столкновений между племенами, в результате которых десять человек погибли, более 30 были ранены.
В результате столкновений более 200 семей остались без крова. —0—
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