Один погиб, двое ранены в столкновениях на юге Ливии

Триполи, 22 апреля / Синьхуа / — В городе Сабха на юге Ливии вновь произошли племенные столкновения, в результате погиб один мирный житель, еще двое были ранены. Об этом сообщили в субботу военные и медицинские источники.

Медицинский центр Сабхи в заявлении сообщил, что принял одного погибшего и двоих раненых после того, как два дня назад сюда прибыли 11 раненых, в том числе женщины и дети.

Военный источник заявил, что «столкновения возобновились, когда боевики племени Табу выпустили снаряды по нашему штабу, заставив нас открыть ответный огонь».

Источник подчеркнул, что после перестрелки в городе по-прежнему слышны периодические выстрелы.

В сообщении медиков отмечается, что город Сабха с февраля стал местом столкновений между племенами, в результате которых десять человек погибли, более 30 были ранены.

В результате столкновений более 200 семей остались без крова. —0—