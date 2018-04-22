Партия российской пшеницы в 63 тыс. тонн поступила в Египет

Партия российской пшеницы в объеме 63 тысячи тонн поступила в египетский порт Сафага на Красном море, сообщает новостной портал «Мубашер».

Сообщается, что сейчас идет осмотр российской пшеницы для получения разрешения на ее выгрузку.

Египетские власти закупают ежегодно порядка 9,6 миллиона тонн пшеницы для производства хлеба, цена на который субсидируется государством.