СМИ: у центра регистрации избирателей в Кабуле произошел взрыв, четыре человека погибли 

ТАСС, 22 апреля. Не менее четырех человек погибли в результате взрыва, произведенного террористом-смертником у центра регистрации избирателей в Кабуле. Еще 15 человек ранены, сообщает в воскресенье афганский телеканал 1TV со ссылкой на представителя МВД Афганистана.
Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее президент Афганистана Ашраф Гани официально объявил о начале регистрации граждан для участия в парламентских и местных выборах, запланированных на октябрь нынешнего года. При этом он призвал движение «Талибан» (запрещено в РФ) воспользоваться этой возможностью и принять участие в выборах. Однако группировка отвергла предложение властей.