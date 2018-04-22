Ещё
СМИ: у центра регистрации избирателей в Кабуле произошел взрыв, четыре человека погибли
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: у центра регистрации избирателей в Кабуле произошел взрыв, четыре человека погибли 

ТАСС 9 минут назад
Фото: News.ru
ТАСС, 22 апреля. Не менее четырех человек погибли в результате взрыва, произведенного террористом-смертником у центра регистрации избирателей в Кабуле. Еще 15 человек ранены, сообщает в воскресенье афганский телеканал 1TV со ссылкой на представителя МВД Афганистана.
Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее президент Афганистана Ашраф Гани официально объявил о начале регистрации граждан для участия в парламентских и местных выборах, запланированных на октябрь нынешнего года. При этом он призвал движение «Талибан» (запрещено в РФ) воспользоваться этой возможностью и принять участие в выборах. Однако группировка отвергла предложение властей.
ТАСС: последние новости
СМИ: ВВС Ирака нанесли удары по позициям ИГ в Сирии Эквадор приостановил участие в переговорах между властями Колумбии и повстанцами СМИ: вооруженные группировки выводятся из Восточного Калямуна к северу от Дамаска
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия ударила по «ахиллесовой пяте НАТО»143
Немцы хотят вернуть Россию в G8217
Эстонец избил украинца из-за спора о России248
Назван позывной якобы отравившего Скрипалей шпиона ФСБ201
Умер самый старый человек на Земле31
Видео
01:18
Активы Вексельберга заморозили из-за санкций
Компании Политика
01:00
Назван позывной якобы отравившего Скрипалей шпиона ФСБ
В мире
00:51
Порошенко отметил «ценность украинского паспорта»
В мире Украина
Кот проехал 130 км на подвеске автомобиля
Общество
Ограждение мусорного бака убило ребенка в Москве
Происшествия Катастрофы
00:30
Немцы хотят вернуть Россию в G8
В мире Политика
Робот уничтожил боевиков в Дагестане
Армия Ближний Восток
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
01:00
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение