Ещё
При взрыве в Кабуле погибли девять человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

При взрыве в Кабуле погибли девять человек 

Газета.Ru 31 минуту назад
Фото: Reuters
В результате взрыва около центра выдачи документов в Кабуле погибли девять человек, сообщает TOLOnews со ссылкой на представителя МВД страны.
Еще 56 человек получили ранения.
Уточняется, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Ни одна группировка пока не взяла ответственность за инцидент.
В марте при взрыве рядом с Кабульским университетом погибли 26 человек. Инцидент произошел в день, когда жители Афганистана празднуют Навруз, праздник наступления весны и нового года. Взрывное устройство также было приведено в действие террористом-смертником.
Газета.Ru: последние новости
СМИ: в Нигерии бандиты убили около 30 человек Соколов рассказал, когда пройдут переговоры о возобновлении полетов в Хургаду Эксперт: после предъявления обвинений Саркози будут работать адвокаты
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия ударила по «ахиллесовой пяте НАТО»267
Россия отказалась помогать Всемирному банку75
«Нефтяной Чернобыль»39
Эстонец избил украинца из-за спора о России329
Немцы хотят вернуть Россию в G8283
Видео
02:13
В Ереване начались столкновения митингующих с полицией
В мире
01:18
Активы Вексельберга заморозили из-за санкций
Компании Политика
01:00
Назван позывной якобы отравившего Скрипалей шпиона ФСБ
В мире
00:51
Порошенко отметил «ценность украинского паспорта»
В мире Украина
Кот проехал 130 км на подвеске автомобиля
Общество
Ограждение мусорного бака убило ребенка в Москве
Происшествия Катастрофы
00:30
Немцы хотят вернуть Россию в G8
В мире Политика
Робот уничтожил боевиков в Дагестане
Армия Ближний Восток
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
01:00
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение