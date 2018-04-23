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США осудили теракт в Кабуле
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США осудили теракт в Кабуле 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ВАШИНГТОН, 23 апр — РИА Новости. США решительно осуждают теракт в Кабуле, говорится в распространенном в понедельник заявлении исполняющего обязанности госсекретаря Джона Салливана.
"От имени правительства США я решительно осуждаю сегодняшнее нападение смертника на центр регистрации избирателей в Кабуле, в результате чего погибли около 60 человек и получили ранения еще 100", — приводятся в документе его слова.
Он также выразил приверженность США и их союзников делу уничтожения террористической организации «Исламское государство»*
Взрыв произошел рядом с центром для регистрации избирателей и центром выдачи документов, удостоверяющих личность, на западе столицы Афганистана в воскресенье утром. Сообщалось о 57 погибших и 119 раненых. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Ответственность за нападение взяла террористическая группировка ИГ*.
Еще один взрыв у центра регистрации избирателей произошел в воскресенье в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана. При взрыве погибли семь человек, десять пострадали. Пока ни одна группировка не взяла ответственность за этот инцидент.
Совмещенные выборы в парламент и окружные советы Афганистана запланированы на октябрь 2018 года, регистрация избирателей в стране стартовала 14 апреля. После открытия регистрации избирателей президент Афганистана Ашраф Гани предложил радикальному движению «Талибан»* вернуться в мирный процесс в качестве политического движения и принять участие в выборах. Талибы* ответили на предложение отказом.
*Террористические организации, запрещенные в России.
Подробнее о крупных терактах в Афганистане в 2016-2018 годах читайте в справке РИА Новости >>
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