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СМИ: вооруженные группировки выводятся из Восточного Калямуна к северу от Дамаска
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СМИ: вооруженные группировки выводятся из Восточного Калямуна к северу от Дамаска 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 21 апреля. Операция по выводу вооруженных формирований началась в субботу в регионе Восточный Калямун в 80 км к северу от Дамаска. Как сообщило агентство SANA, боевики из ряда экстремистских группировок покинут вместе со своими семьями населенные пункты Рухейба, Насирия и Джейруд. По условиям соглашения о капитуляции они сдадут сирийской армии тяжелые и средние вооружения, а затем на автобусах переместятся на север Сирии в провинцию Идлиб.
Всего будет выведено 3,2 тыс. боевиков с их родственниками.
В среду бандформирования покинули город Думейр, расположенный в 50 км к северу от Дамаска. Оттуда было выведено свыше 5 тыс. человек, которые направились на автобусах в пограничный с Турцией район Джараблус на севере Сирии. После завершения операции контроль над Думейром перешел правительственным войскам.
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