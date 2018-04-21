СМИ: вооруженные группировки выводятся из Восточного Калямуна к северу от Дамаска

провинцию Идлиб. ТАСС , 21 апреля. Операция по выводу вооруженных формирований началась в субботу в регионе Восточный Калямун в 80 км к северу от Дамаска . Как сообщило агентство SANA, боевики из ряда экстремистских группировок покинут вместе со своими семьями населенные пункты Рухейба, Насирия и Джейруд. По условиям соглашения о капитуляции они сдадут сирийской армии тяжелые и средние вооружения, а затем на автобусах переместятся на север Сирии Всего будет выведено 3,2 тыс. боевиков с их родственниками. В среду бандформирования покинули город Думейр, расположенный в 50 км к северу от Дамаска. Оттуда было выведено свыше 5 тыс. человек, которые направились на автобусах в пограничный с Турцией район Джараблус на севере Сирии. После завершения операции контроль над Думейром перешел правительственным войскам.