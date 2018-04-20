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Жители Марави возвращаются домой
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Жители Марави возвращаются домой 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Жители Марави возвращаются в свои дома, которые им пришлось оставить в мае прошлого года из-за начала боевых действий в городе, сообщает Reuters. Тогда город стал центром противостояния правительства республики и вооруженных группировок «Мауте» (подразделение запрещенной в террористической организации «Исламское государство») и «Абу Сайяф».
23 мая 2017 года боевики экстремистской группировки «Мауте» атаковали силы безопасности республики в городе Марави на острове Минданао. В тот же день президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение на всей территории острова на 60 дней.
13 декабря парламент республики продлил военное положение на год.
Во время антитеррористической операции против боевиков погибли более 160 военнослужащих и полицейских, а также 47 мирных жителей, более 820 экстремистов были ликвидированы. Свои дома покинули сотни тысяч местных жителей.
ТАСС: последние новости
СМИ: в Западной Гуте достигнуто перемирие, боевики покинут три пригорода СМИ: террористы сорвали вывод банд ИГ из лагеря Ярмук под Дамаском СМИ: из района Думейр близ Дамаска начался вывод боевиков "Джейш аль-Ислам"
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