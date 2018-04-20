В Восточном Каламуне продолжаются бои между сирийской армией и банфдморированиями

В центральной сирийской мухафазе Дамаск продолжаются боестолкновения правительственных сил и вооружённых группировок. Ожесточённые бои проходят в районе Восточного Каламуна, сообщает Федеральное агентство новостей

Накануне правительственным силам удалось взять в осаду населённый пункт Ар-Рухайба — этот город имеет стратегическое значение для военных. С воздуха поддержку силам армейцев оказывает авиация — урон нанесён инфраструктурным объектам боевиков в городе Джерд.

В настоящее время Дамаск готовится к спецоперации по разведению сил экстремистов. Кроме того, правительственные войска наступают на юге от столицы республики — укрепрайоны исламистов оказались под обстрелом бойцов республиканской армии.