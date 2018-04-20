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Армия Сирии договорилась о выводе боевиков из районов к югу от Дамаска
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Армия Сирии договорилась о выводе боевиков из районов к югу от Дамаска 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: Москва24
ДАМАСК, 20 апр — РИА Новости. Армия Сирии договорилась с боевиками вооруженных группировок об их выводе из ряда районов к югу от Дамаска, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.
В четверг источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил РИА Новости, что военные пытаются договориться с боевиками, в том числе из группировок ИГ* и "Джебхат ан-Нусра"* (обе группировки террористические и запрещены в РФ), об их выводе из районов к югу от Дамаска. По позициям боевиков были нанесены авиаудары.
"Достигнуто соглашение о прекращении огня в районе Эль-Хаджр эль-Асвад после того, как боевики сдались. Соглашение предусматривает вывод террористов ИГ* в район Аль-Бадия аш-Шаркия, а террористов «Джебхат ан-Нусры»* — в Идлиб", — сказал собеседник агентства. Аль-Бадия аш-Шаркия находится на юге Сирии, провинция Идлиб — на севере.
По его словам, остальные боевики получат возможность урегулировать свой правовой статус. «В районах Йилда Бабила и Бейт-Сахм в Западной Гуте у боевиков будет выбор остаться и уладить свой статус или уйти окончательно», — добавил источник, отметив, что соглашение вступит в силу после «подтверждения соблюдения боевиками всех деталей».
Ранее в сирийских СМИ появились сообщения, что сирийская армия дала боевикам 48 часов, чтобы уйти из районов к югу от Дамаска, пригрозив начать широкомасштабную антитеррористическую операцию в этом районе в случае невыполнения этого требования.
На юге Дамаска в районе лагеря беженцев «Ярмук» находится последний оплот боевиков ИГ* и «Джебхат ан-Нусры»* в пригороде столицы. В течение недели боевики несколько раз обстреливали окраины города из минометов.
По завершении операций, проводимых в районе селения Эль-Хаджр Аль-Асвад, квартала Кадам и лагеря «Ярмук», пригород Дамаска будет полностью считаться освобожденным от террористических группировок.
* Террористическая организация, запрещена в России
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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