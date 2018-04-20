При обстреле пригорода Дамаска боевиками пострадали пятеро жителей 

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Пять гражданских получили ранения в пятницу в результате обстрела боевиками квартала Дамаска ат-Тадамун, передает агентство САНА со ссылкой на столичное полицейское командование.
Также сообщается, что в четверг в результате обстрела боевиками группировок ИГ* и "Джебхат-ан-Нусра"* столичных кварталов ат-Тадамун, Кадам и аз-Захра, а также лагеря беженцев «Ярмук» на юге Дамаска погибли 4 человека, еще 52 получили ранения.
*Террористическая организация, запрещена в России
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