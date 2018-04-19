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Полиция Армении обвинила лидера оппозиции в попытках провоцировать столкновения
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Полиция Армении обвинила лидера оппозиции в попытках провоцировать столкновения 

ТАСС 18 часов назад
ЕРЕВАН, 19 апреля. /ТАСС/. Лидер оппозиционного движения Никол Пашинян и его сторонники пытаются спровоцировать столкновения демонстрантов и полиции.
Об этом говорится в заявлении пресс-службы силового ведомства Армении, распространенном в четверг.
"Провокационные действия инициаторов незаконных акций показывают, что они пытаются спровоцировать столкновения несущих службу полицейских и демонстрантов. Пашинян и группа его соратников должны полностью осознать ответственность своих действий", — отмечают в полиции Армении.
Массовые митинги начались в Ереване и других городах Армении в понедельник в связи с выдвижением кандидатуры экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра, против чего выступала оппозиция. Полиция задержала десятки протестующих. Во вторник парламент Армении избрал Саргсяна премьером.
Лидер оппозиционной партии «Гражданский договор», депутат парламента Никол Пашинян заявил о начале в Армении «бархатной революции» с целью сменить власть в стране и призвал сторонников к проведению мирных акций гражданского неповиновения.
Полиция Армении в четверг задержала 106 демонстрантов в центре Еревана.
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