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Взрыв фугаса унес жизни 5 мирных жителей в Афганистане
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Взрыв фугаса унес жизни 5 мирных жителей в Афганистане 

ИА Синьхуа 20 апреля 2018
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
Джелалабад /Афганистан/, 20 апреля /Синьхуа/ — В провинции Нангархар на востоке Афганистана автомобиль подорвался на фугасе, в результате пять мирных жителей погибли, еще девять человек получили ранения. Об этом сообщил представитель пресс-службы провинции Нангархар Атаула Хогиани.
"Бомба, заложенная боевиками на обочине дороги, сегодня взорвалась рядом с автомобилем, убив на месте пять мирных жителей, включая одного ребенка. Девять человек получили ранения, в том числе две женщины и четверо детей", — заявил А. Хогиани. Ведется расследование.
Напомним, что в провинции Нангархар ведут активную деятельность вооруженное движение «Талибан» и террористическая группировка «Исламское государство». —0—
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