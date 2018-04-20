Взрыв фугаса унес жизни 5 мирных жителей в Афганистане

Джелалабад / Афганистан /, 20 апреля / Синьхуа / — В провинции Нангархар на востоке Афганистана автомобиль подорвался на фугасе, в результате пять мирных жителей погибли, еще девять человек получили ранения. Об этом сообщил представитель пресс-службы провинции Нангархар Атаула Хогиани.

"Бомба, заложенная боевиками на обочине дороги, сегодня взорвалась рядом с автомобилем, убив на месте пять мирных жителей, включая одного ребенка. Девять человек получили ранения, в том числе две женщины и четверо детей", — заявил А. Хогиани. Ведется расследование.