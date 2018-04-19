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Очередной конвой эвакуирует боевиков из Дамаска, сообщают СМИ
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Очередной конвой эвакуирует боевиков из Дамаска, сообщают СМИ 

Парламентская газета 47 минут назад
Фото: Парламентская газета
Очередной конвой из двадцати автобусов эвакуирует террористов из города Думейр в мухафазе Дамаск. Радикалы будут доставлены в населённый пункт Джараблус сообщает Федеральное агентство новостей.
На данный момент 20 автобусов прибыло в Думейр — правительственные силы эвакуируют экстремистов из района Восточного Каламуна на границу провинции Алеппо. Подобного соглашения с бандформирования удалось достичь 16 апреля.
Радикалы долгое время находились в городе, окружённые правительственными войсками — в результате они были вынуждены пойти на соглашение с официальным Дамаском. В соседней мухафазе Алеппо продолжаются столкновения между войсками и исламистами: антиправительственные формирования обстреляли жилые дома на западе провинции.
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