Очередной конвой эвакуирует боевиков из Дамаска, сообщают СМИ

Очередной конвой из двадцати автобусов эвакуирует террористов из города Думейр в мухафазе Дамаск . Радикалы будут доставлены в населённый пункт Джараблус сообщает Федеральное агентство новостей

На данный момент 20 автобусов прибыло в Думейр — правительственные силы эвакуируют экстремистов из района Восточного Каламуна на границу провинции Алеппо. Подобного соглашения с бандформирования удалось достичь 16 апреля.

Радикалы долгое время находились в городе, окружённые правительственными войсками — в результате они были вынуждены пойти на соглашение с официальным Дамаском. В соседней мухафазе Алеппо продолжаются столкновения между войсками и исламистами: антиправительственные формирования обстреляли жилые дома на западе провинции.