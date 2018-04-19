Информация о критическом состоянии маршала Хафтара не подтвердилась

"Высказывавшиеся в СМИ опасения в связи с его якобы критическим состоянием не подтвердились. Как нам сообщили наши контакты из официальных ливийских структур на востоке Ливии , включая представителей командования Ливийской национальной армией, упомянутые слухи оказались сильно преувеличенными", — сказала Захарова.

Ранее СМИ распространили информацию, что Хафтар, вероятно, перенес инсульт и был доставлен из Ливии в больницу во Франции. Позднее сообщалось, что командующий ЛНА якобы скончался в больнице.

Маршал Халифа Хафтар родился в 1943 году. Он был сторонником ливийского лидера Муамара Каддафи , однако в 80-е годы прошлого века уехал в США и за попытку переворота был заочно приговорен в Ливии к смертной казни.

Хафтар вернулся в Ливию во время событий 2011 года, принял активное участие в свержении Каддафи, а затем начал формировать национальную армию Ливии из числа бывших офицеров. Маршал установил контроль над значительной частью восточных районов Ливии, включая районы с нефтяной инфраструктурой. В 2015 году ливийский парламент, заседающий в Тобруке, официально передал Хафтару командование Ливийской национальной армией.