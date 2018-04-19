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Информация о критическом состоянии маршала Хафтара не подтвердилась
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Информация о критическом состоянии маршала Хафтара не подтвердилась 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Информация о том, что командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар находится в критическом состоянии, не подтвердилась, сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Высказывавшиеся в СМИ опасения в связи с его якобы критическим состоянием не подтвердились. Как нам сообщили наши контакты из официальных ливийских структур на востоке Ливии, включая представителей командования Ливийской национальной армией, упомянутые слухи оказались сильно преувеличенными", — сказала Захарова.
Ранее СМИ распространили информацию, что Хафтар, вероятно, перенес инсульт и был доставлен из Ливии в больницу во Франции. Позднее сообщалось, что командующий ЛНА якобы скончался в больнице.
Маршал Халифа Хафтар родился в 1943 году. Он был сторонником ливийского лидера Муамара Каддафи, однако в 80-е годы прошлого века уехал в США и за попытку переворота был заочно приговорен в Ливии к смертной казни.
Хафтар вернулся в Ливию во время событий 2011 года, принял активное участие в свержении Каддафи, а затем начал формировать национальную армию Ливии из числа бывших офицеров. Маршал установил контроль над значительной частью восточных районов Ливии, включая районы с нефтяной инфраструктурой. В 2015 году ливийский парламент, заседающий в Тобруке, официально передал Хафтару командование Ливийской национальной армией.
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