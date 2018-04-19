Порты Египта будут работать круглосуточно

Зерновые трейдеры за последний год значительно увеличили цены на поставки в Египет , который является крупнейшим в мире импортером пшеницы, это отчасти обусловлено высокими расходами на демерредж (плата за простой).

По словам трейдеров, простои обусловлены перегруженностью портов Египта, а также высокой забюрократизированностью всех процессов в порту. Размер надбавки может достигать 500 тыс. долларов США за партию.

Арафат сообщил, что изменение режима работы портов не увеличит расходы грузовладельцев. Он не уточнил, когда и на какой период будет введен новый график работы.