Правительственная армия Ирака уничтожила четырех боевиков ИГ 

Багдад, 19 апреля /Синьхуа/ — Правительственная армия Ирака в среду развернула в провинции Салах-эд-Дин в центральной части страны военную операцию по зачистке района от оставшихся сил экстремистской группировки «Исламское государство» /ИГ/. В ходе операции были убиты четверо боевиков, правительственные войска потеряли одного солдата.
Представитель провинциальной полиции сообщил корр. Синьхуа, что правительственные подразделения под прикрытием вертолетов и артиллерии нанесли удары по убежищам боевиков ИГ в горном районе на севере провинции Салах-эд-Дин. По окончании операции были обнаружены тела четырех террористов, а также изъята партия оружия.
Напомним, что 12 апреля боевики ИГ совершили нападение на деревню к востоку от города Эш-Шергат, в результате погибли как минимум 14 мирных жителей.
Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади 9 декабря минувшего года объявил, что правительственная армия освободила от ИГ всю территорию страны и одержала историческую победу в борьбе с этой экстремистской группировкой. Однако до сих пор в некоторых отдаленных районах Ирака по-прежнему скрываются оставшиеся террористы, которые выжидают удобного случая для совершения атак. —0—