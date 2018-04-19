Правительственная армия Ирака уничтожила четырех боевиков ИГ

Представитель провинциальной полиции сообщил корр. Синьхуа, что правительственные подразделения под прикрытием вертолетов и артиллерии нанесли удары по убежищам боевиков ИГ в горном районе на севере провинции Салах-эд-Дин. По окончании операции были обнаружены тела четырех террористов, а также изъята партия оружия.

Напомним, что 12 апреля боевики ИГ совершили нападение на деревню к востоку от города Эш-Шергат, в результате погибли как минимум 14 мирных жителей.