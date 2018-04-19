Ещё
Президент Сербии заявил о возможности сотрудничества с НАТО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент Сербии заявил о возможности сотрудничества с НАТО 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
БЕЛГРАД, 19 апр — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил в четверг делегации парламентской ассамблеи НАТО, что четкая позиция военного нейтралитета Белграда не мешает развитию сотрудничества с Североатлантическим альянсом, сообщил кабинет главы государства.
Делегацию возглавил председатель парламентской ассамблеи НАТО Паоло Али.
"Вучич принял сегодня Али и в разговоре отметил, что четкая позиция военного нейтралитета Сербии не является препятствием для развития сотрудничества с НАТО… Али заявил, что НАТО уважает выбор Сербии придерживаться военного нейтралитета и определять сотрудничество согласно своим потребностям", — говорится в сообщении кабинета главы государства.
Отмечается, что стороны согласились в том, что между Сербией и НАТО интенсифицирован диалог на высшем уровне, и что «участие делегации парламента Сербии в парламентской ассамблее НАТО в качестве наблюдателя способствует взаимопониманию».
РИА Новости: последние новости
В Ираке заявили, что могут продолжить бомбить позиции ИГ* в Сирии Боевики и членов их семей начнут покидать сирийский Думейр в четверг Возле офиса посольства Индии в Непале произошел взрыв
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии95
В Москве загорелся ТЦ28
У французских истребителей возникли проблемы при ударе по Сирии90
РФ потребовала от США компенсаций90
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть13
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:14
На Воробьевых горах завершается строительство канатной дороги
Новости Москвы
04:18
Путин поручил привлечь в вузы лучших ученых
Политика
04:06
В деле о наследстве Евстигнеева поставлена точка
Шоу-бизнес
10:14
Радиоточкам нашли новое применение
Общество
01:05
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии
Ближний Восток В мире
03:08
Москвичей напоят лучшим кофе
Новости Москвы
00:58
Билан пошутил про подаренную ему реку
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение