Российские военные базы: в каких странах они есть

На фоне постоянного расширения военного присутствия войсковых групп США и стран НАТО по всему миру, в условиях развёрнутой против России новой холодной войны тема размещения военных баз России за пределами страны приобретает не наступательный, а оборонительный характер.

И дело не только в том, что лучшая оборона — это нападение. Даже безотносительно обострения отношений с коллективным Западом, Россия вынуждена размещать свои военные объекты за рубежом даже в относительно мирные периоды отношений со странами Запада.

Миротворческие миссии, размещение войск с целью урегулирования конфликтов в зоне интересов России, помощь союзникам, борьба с терроризмом — все это делает российское военное присутствие за пределами страны необходимым.

А напряженные геополитические отношения, откровенный экспансионизм США и стран НАТО по всему периметру российских границ и государств-союзников, делает расширение этого присутствия жизненно важным для обеспечения национальной безопасности.

Страны бывшего СССР

Государства, граничащие с Россией, являются объектом особого внимания российских Вооружённых сил. Во многих из них российские военные объекты были размещены в период обострения межнациональных конфликтов в качестве миротворческих контингентов. В дружественных государствах, входящих в Евразийский экономический союз , размещены особо важные военные объекты ВС России.

На территории Белоруссии находятся объекты обеспечения связи и объекты, включённые в систему ПРО страны, в частности, радиолокационная станция «Волга» и 43-ий узел связи Военно-морского флота России.

На территории Казахстана также размещены объекты, связанные с обеспечением противоракетной обороны и целый ряд объектов, напрямую связанных с деятельностью космодрома «Байконур» и ракетно-космической отраслью. Среди них имеются испытательные полигоны, в том числе сил ПРО, радиотехнические узлы, полк транспортной авиации в городе Костанай и другие.

На территории Армении расположена полноценная военная база — 102-ая база в Гюмри , на которой служат около 5 тысяч российских военнослужащих и размещены комплексы С-300.

Киргизии действует объединённая военная база, в состав которой входят авиационная база в Канте, испытательная база противолодочного вооружения в Караколе и узел связи «Марево».

Естественно, российские войсковые контингенты, в том числе выполняющие миротворческую функцию, имеются и в не всеми признанных союзных государствах: Приднестровской молдавской республике, Абхазии Южной Осетии . В Абхазии расположена 7-ая объединённая база вооружённых сил, а в Южной Осетии 4-ая объединённая база ВС, каждая из которых обладает численностью более 4 тысяч человек.

На территории Таджикистана расположена одна из крупнейших баз России за рубежом — 201-ая, с контингентом более 7 тысяч человек, выполняющая функции миротворческого характера и защиты границы с Афганистаном

На территории бывшего СССР расширение военного присутствия возможно, в первую очередь, в Белоруссии в рамках оборонительных мероприятий против расширения военного присутствия НАТО на Восток, а также в Таджикистане, Киргизии в случае обострения внутренних противоречий в этих государствах, усиления влияния исламских радикалов или дестабилизации ситуации в Афганистане.

Толчком к созданию новых военных баз и вмешательству российских войск в события на территории бывшего СССР может стать дестабилизация ситуации в том или ином государстве, размещение там новых объектов НАТО.

Средиземноморский регион и Северная Африка

В связи с антитеррористической военной операцией российских Военно-космических сил в Сирии , напряжённой ситуацией по всему Ближнему Востоку Средиземноморский регион становится реальным плацдармом расширения российского военного присутствия.

Скорее всего, именно здесь и будут созданы новые базы России. В этом ключевом для всего мира регионе США и их союзники сделали всё возможное для разжигания множества конфликтов, бьющих по стратегическим интересам целого ряда мировых держав, в том числе России.

Весь регион является плацдармом для расширения активности ИГ* (запрещена на территории России) и других исламистских террористических группировок, а значит, военное присутствие России, скорее всего, не ограничится только лишь Сирией.

В САР в настоящее время размещены следующие объекты: база Военно-морского флота России в Тартусе и авиационная группа на аэродроме в городе Хмеймим. Вероятно, что военное присутствие России в Сирии только расширится в связи с непрекращающимися попытками со стороны стран Запада и антиасадовских сил в регионе добиться свержения законного правительства страны.

Из множества слухов о создании новых российских военных баз в Средиземноморье наиболее обоснованными и осуществимыми являются предположения о новых базах в Ливии Египте . Один из ключевых игроков, противостоящих прозападным силам в Ливии, является командующий национальной армией Ливии генерал Халифа Хафтар.

Правительство генерала Хафтара официально обратилось к России с предложением о создании военной базы на своей территории. Возможно, по мере расширения присутствия России в регионе и в связи с обострением отношений с Западной коалицией, Россия рано или поздно примет предложение Хафтара.

С Египтом Россия не только налаживает отношения, но и активно ведёт переговоры об аренде территории бывшей советской военной базы в городе Сиди-Баррани , где планирует разместить собственный воинский контингент. Источники в западных СМИ в 2017 году утверждали, что база уже используется, и там размещены подразделения сил специального назначения.

Известно также о том, что в конце прошлого года было подписано соглашение между нашими странами «о порядке использования воздушного пространства и аэродромной инфраструктуры России и Арабской Республики Египет». Так что с высокой вероятностью, военной базе России в Египте быть.

Активно обсуждается возможность создания российских баз, военных объектов в Судане Йемене , а также в Сомали . Во всех этих государствах у России имеются определённые интересы, как в плане глобальном, так и в связи с противодействием терроризму.

Что касается остальных мировых макрорегионов, в последние годы обсуждается перспектива восстановления ранее закрытых военных баз во Вьетнаме (Камрань) и на Кубе (Лурдес).

Наиболее активно ведутся переговоры насчёт восстановления базы Камрань во Вьетнаме, однако, неоднозначные заявления представителей МИДа страны в 2016 году и закрытость информации по этой теме не позволяют точно сказать, насколько далеко зашёл процесс восстановления базы, уже начатый в 2013 год, когда аэродром на базе начал принимать российские самолеты-заправщики.

Тема восстановления базы Лурдес на Кубе пока отражается лишь в антиамериканских заявлениях отечественных политиков и в данных неофициальных источников Минобороны о ведущихся переговорах. Нельзя исключать, что рано или поздно перед Россией может стать вопрос о возможности создания военных объектов в дружественной Венесуэле , возможно, и в других государствах Латинской Америки.

Перспектива создания баз в этом регионе будет напрямую связана с дальнейшим разворачиванием политического противостояния России и США.

*Запрещенная на территории России террористическая организация