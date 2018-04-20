Пентагон заявил о задержании в Сирии связанного с 11 сентября исламиста

Сирии военные поймали человека, который был связан с терактами 11 сентября 2001 года, передает Reuters со ссылкой на представителя Пентагона "Мы подтверждаем, что Мохаммад Хайдар Заммар, гражданин Германии сирийского происхождения был пойман более месяца назвал Демократическим силами Сирии в рамках операции против ИГ ", — сказал он. Отмечается, что задержанный Замар оказывал влияние на Рамзи Биналшиба, которого обвиняют в переводе средств террористам, захватившим самолеты 11 сентября 2001 года. Ранее американский окружной судья в Манхэттене отказался удовлетворить требование Саудовской Аравии о прекращении судебного процесса по делу о помощи арабской страны в подготовке теракта 11 сентября в Нью-Йорке "Исламское государство" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России