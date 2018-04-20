Ещё
Пентагон заявил о задержании в Сирии связанного с 11 сентября исламиста
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пентагон заявил о задержании в Сирии связанного с 11 сентября исламиста 

Газета.Ru 20 минут назад
Фото: Газета.Ru
В Сирии военные поймали человека, который был связан с терактами 11 сентября 2001 года, передает Reuters со ссылкой на представителя Пентагона.
"Мы подтверждаем, что Мохаммад Хайдар Заммар, гражданин Германии сирийского происхождения был пойман более месяца назвал Демократическим силами Сирии в рамках операции против ИГ", — сказал он.
Отмечается, что задержанный Замар оказывал влияние на Рамзи Биналшиба, которого обвиняют в переводе средств террористам, захватившим самолеты 11 сентября 2001 года.
Ранее американский окружной судья в Манхэттене отказался удовлетворить требование Саудовской Аравии о прекращении судебного процесса по делу о помощи арабской страны в подготовке теракта 11 сентября в Нью-Йорке.
"Исламское государство" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
Газета.Ru: последние новости
Соколов рассказал, когда пройдут переговоры о возобновлении полетов в Хургаду Эксперт: после предъявления обвинений Саркози будут работать адвокаты Египет сообщил о будущих переговорах с Россией по авиасообщению с курортами
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ признала неспособность создавать спутники728
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой36
Раскрыты подробности новой крылатой ракеты США84
Первый легальный бордель открывается в России322
Москва сделала Киеву жесткое предупреждение661
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение