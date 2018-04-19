В Каир начали летать регулярные российские авиарейсы 

До закрытия авиасообщения в ноябре 2015 года курорты на Красном море привлекали около трех миллионов россиян в год. Когда турпоток прекратился, «на плаву» остались стабильные крупные отели, они предлагают более высокий уровень сервиса, в основном это четырех— и пятизвездочные отели, сказала представитель крупного туроператора Лариса Аханова. «Сейчас все услуги сертифицированы, — поясняет она. — Упор сделан на безопасность, но при этом металлоискателей гости не увидят». Уже появилась возможность для индивидуального туризма, говорит советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин. Аэропорт Каира соответствует согласованному между Россией и Египтом регламенту. Далее эти критерии безопасности будут распространены и на другие аэропорты.
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