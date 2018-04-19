Ещё
В Каир начали летать регулярные российские авиарейсы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Умные" ракеты Трампа прилетели в Россию
"Умные" ракеты Трампа прилетели в Россию

В Каир начали летать регулярные российские авиарейсы 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
До закрытия авиасообщения в ноябре 2015 года курорты на Красном море привлекали около трех миллионов россиян в год. Когда турпоток прекратился, «на плаву» остались стабильные крупные отели, они предлагают более высокий уровень сервиса, в основном это четырех— и пятизвездочные отели, сказала представитель крупного туроператора Лариса Аханова. «Сейчас все услуги сертифицированы, — поясняет она. — Упор сделан на безопасность, но при этом металлоискателей гости не увидят». Уже появилась возможность для индивидуального туризма, говорит советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин. Аэропорт Каира соответствует согласованному между Россией и Египтом регламенту. Далее эти критерии безопасности будут распространены и на другие аэропорты.
Раскрыт секрет экономичных путешествий в необычные места — подробнее на сайте rg.ru.
Российская Газета: последние новости
Россия предложила пригласить генсека ООН на заседание по Сирии В Египте раскопали колосс Псамтека I Возобновляется регулярное авиасообщение с Египтом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Умные» ракеты Трампа прилетели в Россию396
США: В Сирии была «жесткая схватка с русскими»337
Раскрыт мотив Британии в отравлении Скрипаля93
Германия просит освободить ее от санкций против России62
Роскомнадзор изменит тактику с Telegram
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
03:29
Разрядки не будет: санкции могут ввести в любой момент
Экономика Статьи
01:09
Германия просит освободить ее от санкций против России
В мире
04:21
Роскомнадзор изменит тактику с Telegram
Интернет Личный счет
01:06
США опасаются ядерного ответа России и Китая
В мире Статьи
03:56
«Умные» ракеты Трампа прилетели в Россию
Оружие В мире
02:51
США: В Сирии была «жесткая схватка с русскими»
В мире Армия
00:38
Генетик объяснил результат ДНК-экспертизы Мишулиной
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение