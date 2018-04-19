Ещё
Удар с юга. Обстановка в Сирии серьезно обостряется
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Удар с юга. Обстановка в Сирии серьезно обостряется 

Вести.Ru 17 минут назад
Фото: Вести.Ru
Боевики так называемой "Сирийской свободной армии" и террористической группировки "Джабхат Ан-Нусра" (запрещена в РФ) активно пытаются завоевать территории на юге Сирии. Об этом со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщает РИА Новости.
По его данным, экстремисты планируют создать под патронажем США автономное от Дамаска образование со столицей в Дераа.
Также источник информагентства сообщает, что «Нусра» предложила другим группировкам одновременно организовать на юге Сирии наступление на правительственные войска. Для этого террористы уже собрали в районе 12 тысяч боевиков и сотни единиц техники. Поводом для атаки станет информация о том, что режим деэскалации якобы нарушен.
Вести.Ru: последние новости
Заседание Совбеза ООН приостановлено Террористы устроили взрыв на стадионе в Сомали, погибли 5 человек Американский журналист из Сирии: ни один житель Думы не подтвердил версию химатаки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Умные» ракеты Трампа прилетели в Россию194
США: В Сирии была «жесткая схватка с русскими»200
Раскрыт мотив Британии в отравлении Скрипаля73
Путин ввел новую меру пресечения261
Боевики создадут автономию под патронажем США25
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение