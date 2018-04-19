Удар с юга. Обстановка в Сирии серьезно обостряется

По его данным, экстремисты планируют создать под патронажем США автономное от Дамаска образование со столицей в Дераа.

Также источник информагентства сообщает, что «Нусра» предложила другим группировкам одновременно организовать на юге Сирии наступление на правительственные войска. Для этого террористы уже собрали в районе 12 тысяч боевиков и сотни единиц техники. Поводом для атаки станет информация о том, что режим деэскалации якобы нарушен.