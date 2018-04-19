Китай направит 395 миротворцев в Мали

Пекин, 19 апреля / Синьхуа / — Китай в мае направит 395 миротворцев в Мали для осуществления годовой миссии в рамках ООН

Батальон, официально сформированный в среду, станет шестой группой китайских миротворцев, которые отправятся в Мали.

В состав батальона входят 170 гвардейцев, 155 саперов и 70 медиков.

Они отправятся в Мали для выполнения таких задач, как ремонт дорог, мостов и взлетно-посадочных полос в зонах миссии, а также защита штаб-квартир в зонах ведения военных действий и лечение больных и раненых.