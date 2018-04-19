Китай направит 395 миротворцев в Мали 

Пекин, 19 апреля /Синьхуа/ — Китай в мае направит 395 миротворцев в Мали для осуществления годовой миссии в рамках ООН.
Батальон, официально сформированный в среду, станет шестой группой китайских миротворцев, которые отправятся в Мали.
В состав батальона входят 170 гвардейцев, 155 саперов и 70 медиков.
Они отправятся в Мали для выполнения таких задач, как ремонт дорог, мостов и взлетно-посадочных полос в зонах миссии, а также защита штаб-квартир в зонах ведения военных действий и лечение больных и раненых.
Среди 395 миротворцев бригада противохимической защиты пять раз участвовала в миссиях в Южном Судане, порядка 100 офицеров и военнослужащих проводили миротворческие миссии более двух раз. -0-