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Reuters: террористы ЭТА объявят об окончательном расформировании группировки в мае
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Reuters: террористы ЭТА объявят об окончательном расформировании группировки в мае 

ТАСС 20 минут назад
ТАСС, 19 апреля. Баскская террористическая группировка ЭТА намерена объявить о своем окончательном расформировании в мае. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.
По информации агентства Europa Press, члены ЭТА обсуждают формулировки соответствующего заявления.
ЭТА ("Страна басков и свобода") была основана в 1959 году и выступала за независимость территории басков, включающей земли на севере Испании и юго-западе Франции. В результате терактов, организованных ЭТА, погибли свыше 820 человек. Несмотря на объявление группировкой в 2011 году о прекращении вооруженной борьбы, правоохранительные органы Испании и Франции продолжают преследование членов ЭТА.
8 апреля 2017 года группировка сообщила французской полиции о местонахождении тайников с оружием. Как заявили тогда представители местных властей, силы правопорядка обнаружили около 3,5 тонны боеприпасов, взрывчатых веществ и оружия на складах, координаты которых передали террористы. Министерство внутренних дел Испании считает, что ЭТА могла сдать не все вооружение.
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