Reuters: террористы ЭТА объявят об окончательном расформировании группировки в мае

ТАСС , 19 апреля. Баскская террористическая группировка ЭТА намерена объявить о своем окончательном расформировании в мае. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.

По информации агентства Europa Press, члены ЭТА обсуждают формулировки соответствующего заявления.

ЭТА ("Страна басков и свобода") была основана в 1959 году и выступала за независимость территории басков, включающей земли на севере Испании и юго-западе Франции . В результате терактов, организованных ЭТА, погибли свыше 820 человек. Несмотря на объявление группировкой в 2011 году о прекращении вооруженной борьбы, правоохранительные органы Испании и Франции продолжают преследование членов ЭТА.

8 апреля 2017 года группировка сообщила французской полиции о местонахождении тайников с оружием. Как заявили тогда представители местных властей, силы правопорядка обнаружили около 3,5 тонны боеприпасов, взрывчатых веществ и оружия на складах, координаты которых передали террористы. Министерство внутренних дел Испании считает, что ЭТА могла сдать не все вооружение.