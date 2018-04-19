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Эквадор отказался быть гарантом переговоров властей и повстанцев Колумбии
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Эквадор отказался быть гарантом переговоров властей и повстанцев Колумбии 

РИА Новости 1 час назад
МЕХИКО, 19 апр — РИА Новости. Президент Эквадора Ленин Морено принял в среду решение отказаться от статуса страны-гаранта переговоров властей и повстанцев из Армии национального освобождения (АНО) Колумбии.
В эфире канала NTN24 Морено объявил, что переговоры пока больше не будут вестись в Кито, где они стартовали в феврале 2017 года. «Я попросил главу МИД приостановить эти переговоры и наш статус гаранта мирного процесса до тех пор, пока АНО не пообещает прекратить террористические действия», — заявил президент страны.
Переговоры о мире между правительством и повстанцами из АНО возобновились в столице Эквадора Кито в середине марта 2018 года после перерыва. АНО ведет вооруженную борьбу с властями с 1964 года. Она состоит из нескольких тысяч человек и является второй по численности вооруженной повстанческой организацией в стране после Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК).
Ранее президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос заявил, что после серии атак на полицию страны переговоры с АНО возобновлены пока не будут. Изначально переговоры были остановлены 10 января. Диалог двух сторон должен был возобновиться в Кито после того, как режим прекращения огня, введенный по обоюдным договоренностям в 2017 году, закончил свое действие 9 января.
В конце января всего за сутки в Колумбии были совершены три атаки на полицейские участки, в результате погибли семеро полицейских, почти 50 получили ранения.
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