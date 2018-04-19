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В Зимбабве отмечается День независимости
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В Зимбабве отмечается День независимости 

ИА Синьхуа 3 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Хараре, 19 апреля /Синьхуа/ — В среду в столице Зимбабве были проведены мероприятия, посвященные 38-й годовщине независимости этого африканского государства.
Хараре, 19 апреля /Синьхуа/ — В среду в столице Зимбабве были проведены мероприятия, посвященные 38-й годовщине независимости этого африканского государства.
Хараре, 19 апреля /Синьхуа/ — В среду в столице Зимбабве были проведены мероприятия, посвященные 38-й годовщине независимости этого африканского государства.
Хараре, 19 апреля /Синьхуа/ — В среду в столице Зимбабве были проведены мероприятия, посвященные 38-й годовщине независимости этого африканского государства.
Хараре, 19 апреля /Синьхуа/ — В среду в столице Зимбабве были проведены мероприятия, посвященные 38-й годовщине независимости этого африканского государства.
ИА Синьхуа: последние новости
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