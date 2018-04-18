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Два десятка тонн мандаринов с личинками насекомых прибыли в Санкт‐Петербург из Египта
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Два десятка тонн мандаринов с личинками насекомых прибыли в Санкт‐Петербург из Египта 

360tv.ru 2 часа назад
В морском порту Санкт‐Петербурга сотрудники Россельхознадзора обнаружили живые личинки насекомых в 20 тоннах свежих мандаринов. Груз прибыл из Египта. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс‐службу Россельхознадзора.
Специалисты Ленинградской межобластной ветеринарной лаборатории провели исследование и подтвердили, что в импортных фруктах содержатся личинки карантинного вредителя — средиземноморской плодовой мухи.
По закону, зараженные мандарины необходимо вернуть, уничтожить или обеззаразить.
В Китае таможенники вернули обратно около 500 тонн мусора из США. Выяснилось, что груз, состоящий из твердых отходов в смеси с металлом и пластиком, необходимо доставить обратно, поскольку он запрещен для ввоза в страну.
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