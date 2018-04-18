Два десятка тонн мандаринов с личинками насекомых прибыли в Санкт‐Петербург из Египта 

В морском порту Санкт‐Петербурга сотрудники Россельхознадзора обнаружили живые личинки насекомых в 20 тоннах свежих мандаринов. Груз прибыл из Египта. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс‐службу Россельхознадзора.
Специалисты Ленинградской межобластной ветеринарной лаборатории провели исследование и подтвердили, что в импортных фруктах содержатся личинки карантинного вредителя — средиземноморской плодовой мухи.
По закону, зараженные мандарины необходимо вернуть, уничтожить или обеззаразить.