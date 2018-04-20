Ещё
Проект по транспортной безопасности Крымского моста сорван
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Проект по транспортной безопасности Крымского моста сорван 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
В срыве проекта обвинили Управление ведомственной охраны (УВО) Минтранса, с которого госзаказчик, ФКУ Упрдор «Тамань», требует 22,5 млн рублей за неисполнение контракта на 4,5 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные с сайта госзакупок.
Ранее стало известно, что первые грузовые автомобили смогут проехать по мосту только осенью, тогда как движение легкового транспорта будет запущено уже на майских праздниках. Однако, согласно новой информации, возникнувшие ранее проблемы с оборудованием для транспортной безопасности касаются не только автоподходов, но и автомобильной части самого моста.
В феврале 2017 года был заключен контракт с УВО Минтранса на инженерные изыскания, проектирование и оснащение инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности. Проект на сумму 4,5 млрд рублей должен был быть выполнен еще 30 апреля 2018 года, однако по состоянию на сегодняшний день, он до сих пор не одобрен Главгосэкспертизой, в связи с чем работы еще даже не начинались.
В Минтрансе, в свою очередь, заверили, что мост откроют для грузового транспорта до конца текущего года.
Фото: РИА «Новости» / Алексей Мальгавко
Авторамблер: последние новости
Перекрытие Москвы из-за репетиции парада Победы: список улиц Какие автомобили любил Сталин на самом деле Жители пятиэтажек с машинами получат бесплатные парковочные места
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин инициировал важное совещание246
«Весь салон залит кровью»58
Турция вывела золотой запас из США223
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть41
Кремль отреагировал на визовую блокаду США38
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:19
Медлительный ленивец вызвал затор на дороге
Происшествия Общество
04:21
Волна Telegram: банки трясет от сбоев
Экономика Статьи
00:28
Землю неожиданно накрыла магнитная буря
Наука и техника
00:38
Правило проката велосипеда изменится
Новости Москвы
01:20
В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности
Общество Новости Москвы
00:24
Собянин провел прием пяти граждан
Политика Новости Москвы
10:16
Гостиницу на 150 номеров построят в центре города
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение