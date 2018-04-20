Проект по транспортной безопасности Крымского моста сорван

В срыве проекта обвинили Управление ведомственной охраны (УВО) Минтранса , с которого госзаказчик, ФКУ Упрдор «Тамань», требует 22,5 млн рублей за неисполнение контракта на 4,5 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные с сайта госзакупок.

Ранее стало известно, что первые грузовые автомобили смогут проехать по мосту только осенью, тогда как движение легкового транспорта будет запущено уже на майских праздниках. Однако, согласно новой информации, возникнувшие ранее проблемы с оборудованием для транспортной безопасности касаются не только автоподходов, но и автомобильной части самого моста.

В феврале 2017 года был заключен контракт с УВО Минтранса на инженерные изыскания, проектирование и оснащение инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности. Проект на сумму 4,5 млрд рублей должен был быть выполнен еще 30 апреля 2018 года, однако по состоянию на сегодняшний день, он до сих пор не одобрен Главгосэкспертизой, в связи с чем работы еще даже не начинались.

В Минтрансе, в свою очередь, заверили, что мост откроют для грузового транспорта до конца текущего года.