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Минтранс РФ обозначил начало переговоров по авиаперелетам в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
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Минтранс РФ обозначил начало переговоров по авиаперелетам в Хургаду и Шарм-эш-Шейх 

Интересант 28 минут назад
Переговоры по возобновлению авиасообщения между Россией и египетскими туристическими центрами Хургадой и Шарм-эш-Шейхом должны начаться примерно через два-три месяца, сообщил журналистам глава Минтранса РФ Максим Соколов.
По его словам, они могут пройти после возобновления авиасообщения между Москвой и Каиром, то есть «в конце весны — начале лета».
«Мы договорились с коллегами, что после изучения наработанного опыта встретимся, проведем переговоры и будем рассматривать дальнейшие варианты нашего взаимодействия», — сказал министр.
Российская сторона наложила запрет на авиаперелеты с Египтом после катастрофы 31 октября 2015 года над Синаем, в результате которой погибли 217 россиян и семь членов экипажа, летевших из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Причиной авиакатастрофы, по данным ФСБ РФ, стал теракт.
В конце прошлого года в Москве стороны подписали протокол о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации, необходимый для открытия полетов между двумя странами. 4 января 2018 года стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, снимающий ограничения российским авиакомпаниям на осуществление пассажирских рейсов в Каир.
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