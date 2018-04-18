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Соколов рассказал, когда пройдут переговоры о возобновлении полетов в Хургаду
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Соколов рассказал, когда пройдут переговоры о возобновлении полетов в Хургаду 

Газета.Ru 33 минуты назад
Министр транспорта Максим Соколов заявил, что переговоры между Россией и Египтом о возобновлении полетов в Шарм-эш-Шейх и Хургаду начнутся в конце весны — начале лета. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
"Конец весны — начало лета", — сказал Соколов, отвечая на соответствующий вопрос.
Он также добавил, что стороны договорились обсудить организацию авиасообщения с курортами через 2-3 месяца.
Ранее министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи сообщил, что переговоры с российской стороной о возобновлении авиасообщения с египетскими курортами пройдут в мае.
Он отметил, что египетские аэропорты отвечают всем требованиям по безопасности.
Как стало известно, 11 апреля 2018 года Россия возобновила авиасообщение с Египтом.
Полеты запланированы с частотой три раза в неделю на воздушных судах Airbus A320 в/из терминала F аэропорта Шереметьево", — отметили в авиакомпании.
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