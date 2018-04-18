Соколов рассказал, когда пройдут переговоры о возобновлении полетов в Хургаду

Министр транспорта Максим Соколов заявил, что переговоры между Россией Египтом о возобновлении полетов в Шарм-эш-Шейх и Хургаду начнутся в конце весны — начале лета. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

"Конец весны — начало лета", — сказал Соколов, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также добавил, что стороны договорились обсудить организацию авиасообщения с курортами через 2-3 месяца.

Ранее министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи сообщил, что переговоры с российской стороной о возобновлении авиасообщения с египетскими курортами пройдут в мае.

Он отметил, что египетские аэропорты отвечают всем требованиям по безопасности.

Как стало известно, 11 апреля 2018 года Россия возобновила авиасообщение с Египтом.