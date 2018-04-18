На северо-востоке Сирии радикалы открыли огонь по военным, сообщают СМИ

С воздуха поддержку официальным силам Дамаска оказывает авиация: республиканские военно-воздушные силы уже нанесли удар по ряду инфраструктурных объектов боевиков в районе Восточного Каламуна.

Параллельно бои продолжаются и к югу от столицы Сирии — в этом регионе Дамаска правительственные войска проводят специальную операцию против террористов. По неподтверждённым данным, экстремисты убили несколько армейцев.