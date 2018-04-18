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На северо-востоке Сирии радикалы открыли огонь по военным, сообщают СМИ
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На северо-востоке Сирии радикалы открыли огонь по военным, сообщают СМИ 

Парламентская газета 50 минут назад
Фото: Парламентская газета
На северо-востоке Сирии, в районе горного хребта Каламун, обострилась ситуация: армия президента арабской республики Башара Асада вступила в перестрелку с исламистами, сообщает Федеральное агентство новостей.
С воздуха поддержку официальным силам Дамаска оказывает авиация: республиканские военно-воздушные силы уже нанесли удар по ряду инфраструктурных объектов боевиков в районе Восточного Каламуна.
Параллельно бои продолжаются и к югу от столицы Сирии — в этом регионе Дамаска правительственные войска проводят специальную операцию против террористов. По неподтверждённым данным, экстремисты убили несколько армейцев.
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