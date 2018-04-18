Более 200 нелегальных мигрантов были спасены у западного побережья Ливии

Триполи, 18 апреля / Синьхуа / — Береговая охрана Ливии во вторник спасла более 200 нелегальных мигрантов с двух резиновых лодок у западного побережья страны. Об этом заявил пресс-секретарь департамента по борьбе с нелегальной иммиграцией Триполи Хусни Абу-Айана.

Он сообщил корр. Синьхуа, что «департамент принял 204 нелегальных мигранта из девяти африканских стран, в том числе 71 женщину и 10 детей, после того, как их спас патруль береговой охраны и доставил на военно-морскую базу в Триполи».

Мигранты были размещены в штаб-квартире департамента в Триполи, сказал Х. Абу-Айана, отметив, что им оказали первую медицинскую помощь.

Ливия является популярной отправной точкой для мигрантов, желающих пересечь Средиземное море и попасть в Европу, поскольку в стране сохраняется хаос с 2011 года.

Согласно официальным данным, число мигрантов, спасенных береговой охраной Ливии в первом квартале 2018 года, превысило 4 тыс. человек.