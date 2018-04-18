Ещё
Более 200 нелегальных мигрантов были спасены у западного побережья Ливии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 200 нелегальных мигрантов были спасены у западного побережья Ливии 

ИА Синьхуа 38 минут назад
Триполи, 18 апреля /Синьхуа/ — Береговая охрана Ливии во вторник спасла более 200 нелегальных мигрантов с двух резиновых лодок у западного побережья страны. Об этом заявил пресс-секретарь департамента по борьбе с нелегальной иммиграцией Триполи Хусни Абу-Айана.
Он сообщил корр. Синьхуа, что «департамент принял 204 нелегальных мигранта из девяти африканских стран, в том числе 71 женщину и 10 детей, после того, как их спас патруль береговой охраны и доставил на военно-морскую базу в Триполи».
Мигранты были размещены в штаб-квартире департамента в Триполи, сказал Х. Абу-Айана, отметив, что им оказали первую медицинскую помощь.
Ливия является популярной отправной точкой для мигрантов, желающих пересечь Средиземное море и попасть в Европу, поскольку в стране сохраняется хаос с 2011 года.
Согласно официальным данным, число мигрантов, спасенных береговой охраной Ливии в первом квартале 2018 года, превысило 4 тыс. человек.
ИА Синьхуа: последние новости
Правительственные силы Сомали ликвидировали 30 боевиков "Аш-Шабаб" Египет и Португалия намерены укрепить сотрудничество и совместно противодействовать вызовам СБ ООН осудил нападение на миротворцев в Мали
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские моряки пригрозили Порошенко275
Нападение на школу произошло в Башкирии74
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях236
Кобзона похоронят рядом с матерью263
В России готовят сюрприз для безработных253
Видео
00:33
Запущенный рогаткой украинский дрон полетел над Крымом
Оружие
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
26:06
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях
Наука и техника Технологии
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение