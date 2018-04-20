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ВВС Сирии нанесли авиаудар по позициям террористов
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ВВС Сирии нанесли авиаудар по позициям террористов 

Российская Газета 40 минут назад
Фото: Российская Газета
Сирийские ВВС нанесли точечные удары по позициям террористов группировок "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" (обе запрещены в РФ) на южных окраинах Дамаска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственную телестанцию «Сурия».
Стало известно, что авиаудары являются ответом на обстрелы боевиками жилых кварталов сирийской столицы, в результате которых погибли четыре человека и более 50 пострадали. Основной целью атаки правительственных войск стал квартал Хаджр-эль-Асвад, где расположен командный пункт террористов и склады с оружием. По полученной информации, среди боевиков есть убитые и раненые.
Телеканал «Аль-Маядин» также сообщил, что после авиаударов террористы вывесили белые флаги.
Количество террористов в Хаджр-эль-Асваде и соседних с ним Тадамуне и лагере беженцев Ярмук составляет приблизительно 1220 человек. В южных пригородах Дамаска они находятся с 2015 года.
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