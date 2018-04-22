ВВС Ирака ликвидировали свыше 30 боевиков ИГ в Сирии

По его данным, в ударах иракских истребителей по позициям ИГ в Сирии уничтожены 36 боевиков, в том числе главари группировки.

ВВС Ирака по приказу премьер-министра Хейдара аль-Абади нанесли серию ударов по объектам боевиков на сирийско-иракской границе в минувший четверг. Как заявили в Багдаде, операция проводилась в тесной координации с Дамаском и при согласовании с Ираном и РФ. Целями налетов стали расположения террористов в окрестностях населенного пункта Альбу-Камаль на границе с Ираком. В Минобороны Ирака подчеркнули, что продолжат воздушные операции в Сирии до искоренения угрозы со стороны ИГ.

Боевики ИГ оккупировали часть иракской территории летом 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине город страны Мосул (административный центр провинции Найнава) и объявили его столицей «халифата». В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных террористами районов. В декабре 2017 года аль-Абади объявил об окончательном поражении ИГ, однако позднее неоднократно повторял, что угроза не исчерпана.