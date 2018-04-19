В Ираке рассказали подробности об ударе ВВС страны по позициям ИГ* в Сирии

Пресс-офис премьер-министра Ирака сообщил в четверг о нанесении иракскими ВВС ударов по позициям ИГ* в приграничных районах на территории Сирии, поскольку они «представляли опасность для Ирака».

"Воздушные удары — это дело Ирака, не имеют отношения к операциям международной коалиции", — отметил аль-Хафаджи.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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