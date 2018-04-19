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В Ираке рассказали подробности об ударе ВВС страны по позициям ИГ* в Сирии
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В Ираке рассказали подробности об ударе ВВС страны по позициям ИГ* в Сирии 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ДОХА, 19 апр — РИА Новости. Удар военно-воздушных сил Ирака по позициям ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ) в Сирии не имеют отношения к действиям международной коалиции, сообщил РИА Новости официальный представитель министерства обороны (МО) Ирака Тахсин аль-Хафаджи.
Пресс-офис премьер-министра Ирака сообщил в четверг о нанесении иракскими ВВС ударов по позициям ИГ* в приграничных районах на территории Сирии, поскольку они «представляли опасность для Ирака».
"Воздушные удары — это дело Ирака, не имеют отношения к операциям международной коалиции", — отметил аль-Хафаджи.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии»>>
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